Автомобиль врезался в здание аэропорта Пулково

Автомобиль с бортовым питанием врезался в здание Пулково / Фото: СЗТП

В Санкт-Петербурге автомобиль врезался в здание Пулково. Авария произошла ночью 31 августа 2021 года. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности при организации полетов по факту столкновения 31 августа в 01:30 часов автомобиля с бортовым питанием с 6 ротондой централизованного пассажирского терминала Пулково, - рассказали в ведомстве.

На место происшествия выезжал заместитель петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин. Сейчас ведомство выясняет, как произошла авария, чтобы принять меры.

Напомним, что ранее прокуратура начала проверку в связи с значительной задержкой рейса Архангельск-Петербург. Самолет опоздал в Пулково более чем на 10 часов.