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Происшествия1 сентября 2021 20:08

Нелегальная свалка на Конной Лахте нанесла ущерб на 154 млн рублей и стала уголовным делом

Природоохранная прокуратура требует возместить ущерб от собственников участка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Конной Лахте огромная свалка стала уголовным делом.

На Конной Лахте огромная свалка стала уголовным делом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Возбуждено уголовное дело из-за нелегальной свалки, расположенной не первый месяц на улице 3-я Конная Хахта на севере Петербурга. Проверка природоохранной прокуратуры показала, что разнообразный строительный мусор причинил земле ущерб в размере более 154 миллионов рублей. Правоохранительные органы возбудили дело по статье за порчу земли. В худшем случае виновникам грозит до двух лет исправительных работ.

- Также природоохранный прокурор направил в Выборгский районный суд исковое заявление к собственникам участка о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде. Ход и результаты расследования уголовного дела, а также рассмотрения искового заявления поставлены прокуратурой на контроль, - сообщается на сайте городского надзорного ведомства.

Ранее «Комсомолка» писала о появлении нового автобусного маршрута между станцией метро «Боровая» и Юнтолово, который в том числе проходит по 3-й Конной Лахте.