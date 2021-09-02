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Общество2 сентября 2021 1:19

Завершены двухдневные поиски 12-летнего мальчика, пропавшего под Петербургом перед 1 сентября

Об окончании поисковой операции объявили волонтеры отряда «ЛизаАлерт»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Под Петербургом завершили поиски 12-летнего мальчика, пропавшего перед Днем знаний. Фото: "ЛизаАлерт"

Под Петербургом завершили поиски 12-летнего мальчика, пропавшего перед Днем знаний. Фото: "ЛизаАлерт"

Волонтеры ПСО «ЛизаАлерт» сообщили о завершении двухдневных поисков 12-летнего мальчика, который пропал в Токсово во Всеволожском районе Ленобласти. Напомним, родные ребенка не слышали от него вестей с 31 августа, после чего обратились в полицию и к добровольцам. Подростка начали искать холодной ночью. К счастью, все закончилось благополучно.

- Найден, жив. Благодарим всех за помощь! – коротко сообщили утром 1 сентября волонтеры регионального отделения «ЛизаАлерт» в своей группе во «Вконтакте».

Детали поисков и обстоятельства пропажи ребенка по традиции не раскрываются.