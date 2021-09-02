Завершены двухдневные поиски 12-летнего мальчика, пропавшего под Петербургом перед 1 сентября

Под Петербургом завершили поиски 12-летнего мальчика, пропавшего перед Днем знаний. Фото: "ЛизаАлерт"

Волонтеры ПСО «ЛизаАлерт» сообщили о завершении двухдневных поисков 12-летнего мальчика, который пропал в Токсово во Всеволожском районе Ленобласти. Напомним, родные ребенка не слышали от него вестей с 31 августа, после чего обратились в полицию и к добровольцам. Подростка начали искать холодной ночью. К счастью, все закончилось благополучно.

- Найден, жив. Благодарим всех за помощь! – коротко сообщили утром 1 сентября волонтеры регионального отделения «ЛизаАлерт» в своей группе во «Вконтакте».

Детали поисков и обстоятельства пропажи ребенка по традиции не раскрываются.