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Происшествия2 сентября 2021 10:23

Полиция нашла «Магу» и «Адама», которые вдвлем изнасиловали 18-летнюю ученицу Кронштадтского колледжа

СК завел на задержанных уголовное дело
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полицейские задержали подозреваемых в изнасиловании 18-летней студентки.

Полицейские задержали подозреваемых в изнасиловании 18-летней студентки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские нашли и задержали двоих приезжих мужчин, которых подозревают в изнасиловании студентки Кронштадтского колледжа. 18-летняя девушка провела ночь в гостях в компании малознакомых «Маги» и «Адама», с которыми выпивала, а на следующий день пришла с заявлением во полицию о сексуальном насилии.

- 31 августа в 16:30 в у дома 117 по Ленинскому проспекту по подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин. Они помещены в изолятор временного содержания до избрания им меры пресечения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Петербургское управление Следственного комитета России завело на задержанных уголовное дело о групповом изнасиловании. Им грозит от четырех до десяти лет лишения свободы.