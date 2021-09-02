Петербург занял второе место по заражаемости коронавирусом в стране 2 сентября

Петербург занял второе место по суточной заражаемости коронавирусом в России Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург снова оказался среди лидеров по суточному приросту зараженных коронавирусом, заняв второе место по стране. По данным оперативного штаба по COVID-19 на четверг, 2 сентября 2021 года, в Северной столице заболели еще 1330 человек. Впереди только Москва, где за день выявили более 1,8 тысячи инфицированных. По всей стране за сутки заболевших почти 19 тысяч.

- Также за сутки в Петербурге скончались 37 человек, на три пациента больше, чем днем ранее. Среди выздоровевших 1296 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 2 сентября 2021 года / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Северной столице коронавирус был выявлен у 578 985 человек, из них полностью выздоровели 555 095 пациентов и скончались 20 654 человека.

Специалисты отметили, что с приходом осени в Петербурге увеличилась опасность простудных заболеваний. А рубеж в 60% привитых от коронавируса горожан, поставленный Смольным в качестве плана к осени, выполнить не получилось.