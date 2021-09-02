Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2021 12:14

Здание бывшего суворовского училища в Петербурге отреставрируют

После его отдадут под Третий кассационный суд
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Здание бывшего суворовского училища отреставрируют / Фото: ВООПИК

Здание бывшего суворовского училища отреставрируют / Фото: ВООПИК

В Санкт-Петербурге собираются реставрировать Дворец Воронцова, где раньше раньше находилось суворовское училище. Об этом в четверг, 2 сентября 2021 года, рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.

- Дворец Воронцова 1758 года постройки, на Садовой, 26, после реставрации отдадут под Третий кассационный суд. Здание пустует с 2017 года, - напомнили в районной администрации.

Известно, что один из флигелей Дворца, который находится в аварийном состоянии, собираются сносить. Заказчиком является суд. На это выделено почти 5 миллионов рублей.

На данный момент суд ищет подрядчика, который проведет все работы. Конкурс объявлен на сайте госзакупок.