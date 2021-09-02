Прокуратура Петербурга начала проверку после обрушения потолка в гимназии 1 сентября

Прокуратура начала проверку после обрушения части потолка в гимназии №155. Фото: "КП-Петербург"

Прокуратура Центрального района Петербурга начала проверку после обрушения части потолка в одном из классов гимназии №155. ЧП произошло аккурат в День знаний, когда дети пришли на занятия после летних каникул.

- Произошло самообрушение небольшого фрагмента штукатурного слоя размером 70х100 сантиметров, - сообщила пресс-служба районной администрации.

Штукатурка своим весом пробила подвесной потолок. Дети, по заверениям чиновников, в результате происшествия не пострадали. Из сразу же вывели из класса и отправили по домам.

- В помещении проведут ремонтно- восстановительные работы. Класс приведут в порядок в течение суток, - заверили в администрации Центрального района.

А прокуратура тем временем проверит должностных лиц на исполнение ими служебных обязанностей, а также проследит, чтобы права детей не нарушались.