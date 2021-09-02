Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2021 13:41

МЧС предупреждает от дождях и усилении ветра в Петербурге 3 сентября

В пятницу погода резко испортится, днем похолодает до +10 градусов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дожди и сильный ветер придут в Петербург в пятницу.

Дожди и сильный ветер придут в Петербург в пятницу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургское управление МЧС выпустило предупреждение о резком ухудшении погодных условий. 3 сентября в городе ожидаются дожди, северный с порывами ветер и понижение дневной температуры.

- Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: 3 сентября в ожидается ухудшение погодных условий. Местами пройдут сильные дожди, скорость западного и северо-западного ветра достигнет 18 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу температура в городе упадет до +7 градусов, а днем она составит +9...+11. В выходные будет также прохладно и пасмурно, а небольшое потепление должно прийти со следующей недели.

Тогда дневные температуры вернутся к норме - от +15 до +17, а осадки в основном прекратятся.