МЧС предупреждает от дождях и усилении ветра в Петербурге 3 сентября

Дожди и сильный ветер придут в Петербург в пятницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургское управление МЧС выпустило предупреждение о резком ухудшении погодных условий. 3 сентября в городе ожидаются дожди, северный с порывами ветер и понижение дневной температуры.

- Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: 3 сентября в ожидается ухудшение погодных условий. Местами пройдут сильные дожди, скорость западного и северо-западного ветра достигнет 18 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу температура в городе упадет до +7 градусов, а днем она составит +9...+11. В выходные будет также прохладно и пасмурно, а небольшое потепление должно прийти со следующей недели.

Тогда дневные температуры вернутся к норме - от +15 до +17, а осадки в основном прекратятся.