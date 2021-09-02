Петербуржец снял на фото северное сияние в сентябре

Петербуржец снял на фото северное сияние / Фото: Александр Спиридонов

Осень еще только началась, а жители Санкт-Петербурга уже отправились на "охоту" за северным сиянием. В ночь на четверг, 2 сентября 2021 года, петербуржец Александр Спиридонов снял на фото красивейшее природное явление. Для этого он отправился на остров в Карелию.

- Иногда необходим телевик, чтобы достать сияние. Остров Койонсаари, - опубликовали снимки петербуржца в группе "Астро Фото Болото".

За северной Авророй "охотник" отправился в Карелию / Фото: Александр Спиридонов

На кадрах сияние пока еще слабое, так как ночи в Северо-Западном регионе еще не особо темные. Однако уже сейчас, при желании, можно застать зелено-фиолетовые переливы на небе.

Ранее "Комсомолка" писала о том, где можно увидеть северное сияние в Ленинградской области. Александр Спиридонов рассказал, что лучше всего отправляться в места, подальше от крупных городов и поселков, чтобы небо не было засвеченным.