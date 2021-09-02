Водитель маршрутки получил два года за смертельное ДТП на Приморском шоссе

Суд вынес приговор водителю маршрутки, попавшей в ДТП на Приморском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Сестрорецкий районный суд Петербурга вынес приговор водителю маршрутки, который зимой 2021 года совершил ДТП на Приморском шоссе. Тогда автобус ПАЗ маршрута К-305 вылетел с дороги и, врезавшись в фонарный столб, опрокинулся набок. В результате один человек погиб и четыре пострадали.

- В результате ДТП пассажиру автобуса был причинен тяжкий вред здоровью. Смерть наступила на месте происшествия от сочетанной тупой травмы тела с множественными повреждениями внутренних органов и костей скелета, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Известно, что погибшей оказалась 72-летняя пенсионерка, которую выбросило из салона и придавило упавшим автобусом.

Водитель маршрутки, превысивший скорость, вину признал. Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении с запретом на управление транспортными средствами по освобождению сроком на три года.