Лучшие педагоги дополнительного образования получат премию в Петербурге

Лучшие педагоги дополнительного образования в Петербурге получат премию Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге лучшие педагоги дополнительного образования получат премию от городского правительства. Такое постановление в четверг, 2 сентября 2021 года, подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, рассказали в Смольном.

- Эта награда призвана поощрить и поддержать педагогов, развивающих творческий потенциал юных петербуржцев, а также призвана способствовать повышению престижа профессии педагога, - пояснили в администрации Северной столицы.

Известно, что премию получат 50 лучших педагогов дополнительного образования за 2021 год. Размер выплаты - 100 тысяч рублей каждому.

Напомним, что также в сентябре все учителя Петербурга получат выплаты по 10 тысяч рублей. Денежная поддержка приурочена к началу учебного года. Рассказываем, как ее получить.

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