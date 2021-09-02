Систему дополнительных выплат учителям разработают в Ленинградской области

Дрозденко поручил разработать систему допвыплат учителям школ в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области разработают систему дополнительных выплат педагогам. Такое поручение 2 сентября 2021 года комитету общего и профессионального образования дал губернатор Александр Дрозденко, рассказали в областной администрации.

- Выплаты педагогам должны быть за достижение высоких результатов в учебе их учениками, личные призовые места в профессиональных конкурсах, работу в классах, где превышен норматив количества учащихся, разработку и внедрение инновационных учебных программ и многое другое, - пояснили в региональном правительстве поручение губернатора.

Дрозденко отметил, что система заработной платы учителей школ и колледжей должна учитывать их личный вклад в учебный процесс и заинтересованность.

Также правительство Ленобласти обсуждает возможные единовременные выплаты учителям, которые могут быть приурочены ко Дню учителя.

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