Синоптик пообещал первые заморозки на выходных в Ленобласти

Первые заморозки могут наступить в Ленобласти в выходные Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень принесла очень стремительное похолодание в Ленинградскую область. Настолько, что в ближайшие выходные в температура воздуха в ночное время может опуститься до нуля градусов. Об этом "КП-Петербург" рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Стариков.

- В предстоящие выходные первое осеннее похолодание продолжится. По области возможны первые заморозки, - отметил синоптик.

Поэтому, кто еще не успел собрать урожай помидоров и огурцов, лучше поторопиться, а то они пропадут.

Согласно ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 4 и 5 сентября в ночное время в Ленобласти будет около 2-7 градусов тепла, а днем плюс 6-11 градусов и дожди. Перед выходными, в пятницу на регион обрушится гроза и сильный ветер.