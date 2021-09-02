Стал известен реальный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Петербурге

По оценкам независимых экспертов, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Санкт-Петербурге составляет порядка 70 %. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге реальный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет около 70 %. Об этом «Комсомолке» в четверг, 2 сентября, рассказала врач-инфекционист, научный сотрудник НИИ гриппа имени Смородинцева Оксана Станевич.

- По состоянию на май этого года у нас антитела имело порядка 55 % взрослого населения Санкт-Петербурга, - отмечает специалист. – Это только те, кто переболел. Если добавить сюда тех, кто привился - пусть даже их будет на третье меньше, потому что часть прививочных сертификатов куплена – получится никак не меньше 70 %. Это и есть реальный – или, по крайней мере, приближенный к реальному – уровень коллективного иммунитета в Петербурга на сегодняшний день.

Другое дело, продолжает эксперт, что этого недостаточно: оставшихся 30 % (те, кто не болел и не прививался) вирусу вполне достаточно для того, чтобы продолжить мутировать и оставаться опасным. Остановить эпидемию можно, лишь достигнув коллективного иммунитета в 90-05 % - а это, судя по всему, долгий процесс.

Напомним: ранее появилась информация о том, что в Петербурге не успели привить 60 % взрослых горожан к 1 сентября. Мы подробно разобрали, что это значит и чем может обернуться.