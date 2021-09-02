Стало известно о состоянии 6-летнего ребенка, попавшего под бетононасос в Луге

Тяжелые травмы получил ребенок, попавший под бетононасос на даче под Лугой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Ленобласти сообщила о состоянии шестилетнего ребенка, который попал под тяжеленный бетононасос на даче в Лужском районе. Напомним, произошло все 31 августа, на садовом участке возводили фундамент. В какой-то момент автотранспорт наехал на ребенка при движении задним ходом. Отец вызвал пострадавшему чаду скорую помощь, его госпитализировали в больницу.

- Ребенок получил тяжкий вред здоровью. Ему казали необходимую медицинскую помощь. Прокуратура координирует деятельность правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - передает пресс-служба надзорного ведомства Ленобласти.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Виновнику, если его установят, грозит лишение свободы на срок до трех лет.