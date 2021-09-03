Потомок Романовых обвенчается с итальянской возлюбленной в Исаакиевском соборе

В Исаакиевском соборе состоится венчание потомка династии Романовых, Георгия Михайловича, и его итальянской возлюбленной Ребекки Беттарини. Таинство пройдет в пятницу, 1 октября. Напомним, князь не раз бывал в Северной столице. В 2019 году он даже попал в страшное ДТП по дороге на культурный форум. К счастью, сильных травм тогда никто не получил, хотя машина Романова перевернулась и чуть не улетела в Неву.

- По данным канцелярии Российского императорского дома, Георгий Романов является гражданином РФ, - уточнили ТАСС в пресс-службе ГБУК ГМП «Исаакиевский собор».

Добавим, что мать Георгия Романова является внучкой двоюродного брата Николя II – Великого князя Кирилла Владимировича, которого провозгласили главой Императорского Дома в изгнании.

Ранее «Комсомолка» подробно расписала, как будет проходить первая свадьба Романовых в России после революции. Мы, честно признаемся, ахнули, когда увидели тиару принцессы.