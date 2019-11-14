2019-11-14T20:09:43+03:00
Происшествия

Великий князь Романов, направлявшийся на культурный форум, попал в страшное ДТП в Петербурге

Перевернувшийся микроавтобус влетел в ограждение на Синопской набережной
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Великий князь хотел принять участие в культурном форуме в Петербурге. Фото: Владислав ПилькевичВеликий князь хотел принять участие в культурном форуме в Петербурге. Фото: Владислав Пилькевич
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Днем 14 ноября на Синопской набережной перевернулся и влетел в ограждение микроавтобус. «КП-Петербург» писала, что «Мерседес» по неизвестной причине врезался в бордюр и оказался на крыше. Оказалось, что в машине был великий князь Георгий Романов с сопровождающими лицами. Они направлялись на VIII Международный культурный форум, который проходит в Северной столице в эти дни.

- Нас уберег Господь, - приводит слова потомка Романовых директор канцелярии Главы Российского императорского дома Александр Закатов.

К счастью, госпитализация никому не понадобилась. Фото: vk.com/spb_today

К счастью, госпитализация никому не понадобилась. Фото: vk.com/spb_today

Стало известно, что Георгий Михайлович только сегодня прилетел в Петербург из Москвы. Дорога на культурный форум не предвещала беды, микроавтобус двигался со скоростью 60 км/ч. По предварительным данным, страшная авария произошла из-за лопнувшей камеры в колесе. Георгий Романов сам выбрался из опрокинувшейся машины и помогал всем своим спутникам.

Машина реанимации довольно быстро оказалась на месте, пострадавших тут же доставили в госпиталь для обследования. К счастью, несмотря на серьезный с виду характер аварии, сильных травм никто не получил.

- По милости Божией автомобиль не вылетел на встречную полосу и не упал в Неву. Оба этих, весьма вероятных, случая могли бы закончиться ужасно и трагично, - пишет Александр Закатов на своей странице во «Вконтакте».

Несмотря на аварию, ожидается, что великий князь все же примет участие в различных мероприятиях культурного форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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