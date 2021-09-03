До +11, дожди и сильный ветер обещают в Петербурге 3 сентября

3 сентября в Петербурге окажется дождливым. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обещанное синоптиками похолодание пришло в Петербург. Утром на термометрах жители города увидели всего около +8 градусов, но и днем будет не сильно теплее. Вдобавок к этому в Северной столице пройдут дожди и подует резкий северо-западный ветер. Об этом накануне предупредили в городском управлении МЧС.

- 3 сентября ожидается облачная погода. Утром и в первой половине дня дожди, местами сильные. Во второй половине - кратковременные. Ветер западный и северо-западный умеренный, с порывами до сильного. Воздух днем прогреется до +9...+11 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По состоянию на 7:30 утра в Петербурге контрольные термометры показывают +8,4 градуса. Ветра нет, моросит небольшой дождь. Давление составляет 746,8 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы. Влажность достигает 94%.