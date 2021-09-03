«Собирает души фургонов»: «Газель» снесла себе кузов под ограничителем в Кудрово

"Газель" разбилась об ограничитель в Кудрово. Фото: vk.com/spb_today

Пока знаменитый Мост глупости закрыт, его дело продолжают другие конструкции. Одна из них - ограничитель высоты в Кудрово, который регулярно собирает свой черный урожай. Очередная «Газель» влетела под него утром 3 сентября.

- Я понимаю мост глупости, но тут? Ограничитель в городе Кудрово продолжает собирать «души» фургонов, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованном в соцсетях фото видно, что кузов «Газели» срезало начисто. Правда, местным жителям не до веселья: из-за аварии в утренний част пик и без того проблемная обстановка на дорогах в Кудрово стала совсем невозможной.

- Я из Кудрово. И нам тут не смешно. Все встало намертво, - пишут горожане в комментария.

И действительно, судя по онлайн-сервису Яндекс.Карты, все выезды из Кудрово забиты. Проще всего выбираться на вертолете или метро. Но его пока не построили.