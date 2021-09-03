7-балльные пробки собрались утром пятницы, 3 сентября, в Петербурге

В Петербурге 7-балльные пробки. Фото: Янекс.Карты

Несколько серьезных пробок собрались на дорогах Петербурга утром 3 сентября. Общая загруженность по состоянию на 8:30 оценивается уже в семь баллов из десяти, но хуже всего дела обстоят на Октябрьской набережной, на КАД и в Кудрово. Причины все те же - ДТП и дорожный ремонт

- Сообразили на троих на Октябрьской набережной, выезд с Гранитной. Стоим. МЧС, ДПС, скорая - все на месте, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Из-за аварии Октябрьская набережная стоит от от Дыбенко до Гранитной, и дальше Малоохтинский проспект к мосту Александра Невского. Сильный затор есть на подъездах к Володарскому мосту с обеих сторон. Замер сам мост и вся Народная улица от КАД.

Из-за ДТП с «Газелью» невозможно выехать из Кудрово. Сам КАД окрашен темно-красным от развязки с Мурманским шоссе и до Софийской улицы. Причем в обе стороны.

Традиционные пробки собрались на Дальневосточном проспекте практически по всей его длине, а также на Заневском в сторону центра.