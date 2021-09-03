Более 20 трупов за минувшее лето нашли грибники в лесах под Петербургом

Самой страшной находкой стали сожженные тела женщины и ребенка. Фото: СК РФ.

Более 20 страшных находок сделали в лесах Петербурга и Ленобласти любители «Тихой охоты». Отправившись за грибами они то тут то там натыкались на человеческие останки. Некоторые из находок были по-настоящему жуткими.

- 21 труп был обнаружен за первый месяц грибного сезона. Самую страшную находку сделала отправившаяся в лес семейная пара. 15 августа недалеко от ж/д станции «63-й километр» у дерева было найдено тело сгоревшей женщины, - пишет «Мойка 78».

Приехавшие эксперты установили, что у дерева лежали сожженные тела женщины и ее маленькой дочери. Как потом удалось установить, погибшая страдала проблемами с психикой и могла сама убить дочь и себя.

Были обнаружены останки и нескольких пропавших без вести людей. В обстоятельствах из смерти разбираются правоохранительные органы.