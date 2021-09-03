Рост заболеваемости коронавирусом произошел в Петербурге 3 сентября 2021 года

Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге крайне нестабильная. После резких падений суточной заражаемости происходит резкий рост. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 на 3 сентября 2021 года в Северной столице снова выросло число новых заболевших инфекцией. Город находится на втором месте по суточному приросту по России после Москвы.

- За последние сутки в Петербурге заболели еще 1437 человек, что на 8% больше, чем днем ранее. Смертность за день выросла на 2,7% до 38 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Практически неизменным остается показатель выздоровлений. За минувший день после перенесенной болезни были выписаны 1403 пациента.

Всего за время пандемии в Петербурге было выявлено 580 422 заболевших, из них выздоровели 556 498 и 20 692 пациентов скончались.

Напомним, что план Смольного по вакцинации 60% населения до наступления осени выполнен не был. Из 2 млн человек по плану привиты лишь 1,4 млн.