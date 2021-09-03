Что известно о родителях трехлетней девочки, брошенной в детском саду Колпинского района Петербурга

Стали известны подробности о родителях трехлетней девочки, брошенной в детском саду в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге трехлетнюю девочку забыли в детском саду. Утром 2 сентября малышку привели в детское учреждение в поселке Понтонный в Колпино, однако вечером так и не забрали. Родителей пока что ищет полиция, а ребенка отправили в больницу. Рассказываем, что на данный момент известно о родителях брошенной малютки.

- Мать девочки - 36-летняя женщина, уроженка города Кентау Чимкентской области. Проживает вместе с дочерью в квартире в доме 18 по Заводской улице в поселке Понтонный, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В августе 2021 года женщина привлекалась к административной отвественности за мелкое хулиганство.

Отец малышки, 25-летний мужчина, с семьей не живет. Сам он уроженец Таджикистана. Он также живет в Понтонном, но в доме 3 по улице Судостроителей. Был судим за кражу, а также угрозу убийством. Неоднократно привлекался к административной отвественности за распитие алкоголя в общественных местах.

Несмотря на это, семья на учете не состоит. Сейчас родителей малышки разыскивает полиция.