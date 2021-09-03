30% инфекционных коек свободны в Петербурге на 3 сентября

30% инфекционных коек в Петербурге свободны. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 30% инфекционных коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, свободны в Петербурге. Заболеваемость ковидом постепенно снижается, хотя и бывают отдельные дни с ростом числа заражений. Вместе с тем уменьшается и потребность в местах. Стационары плавно выводятся из работы с коронавирусными больными.

- Развернуто коек для больных с COVID-19 и пневмониями: 5163. Свободный коечный фонд составляет 30,56 %. На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 3559 человек, - говорится в ежедневной информационной справке Комздрава.

По состоянию на 3 сентября пациентов с ковидом в Петербурге принимают 14 стационаров, 11 из которых городского, а три - федерального подчинения.