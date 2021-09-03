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Здоровье3 сентября 2021 14:40

Пункты вакцинации от коронавируса открылись в пяти МФЦ Петербурга

В центрах можно привиться препаратами "Спутник Лайт" и "Спутник V"
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В пяти МФЦ Петербурга открылись пункты вакцинации от коронавируса

В пяти МФЦ Петербурга открылись пункты вакцинации от коронавируса

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге открылись пункты вакцинации от коронавируса в пяти МФЦ. Горожанам предлагается привиться в них вакцинами "Спутник Лайт" и "Спутник V". Об этом 3 сентября 2021 года рассказали в пресс-службе портала Госуслуги.

- Пункт вакцинации открылся в МФЦ на Ученом переулке. Он будет открыт по будням с 12:00 до 18:00 часов. Здесь посетили смогут привиться только "Спутником V", - пояснили в пресс-службе.

В МФЦ на Новоизмайловском проспекте будут доступны обе вакцины. Пункт будет работать со вторника по четверг с 16:00 до 19:00. По будням с 14:00 до 20:00 петербуржцы могут обратиться за вакцинацией в МФЦ на улице Седова, а с понедельника по среду с 15:00 до 19:00 кабинет вакцинации будет открыт на проспекте Славы. Здесь также доступны оба препарата.

Пятый пункт будет открыть в колпинском МФЦ на Тверской улице. График работы со вторника по четверг с 14:00 до 19:00 часов. Желающим предлагается привиться "Спутником Лайт".

Для прививки потребуется предварительная запись, паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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