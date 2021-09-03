Макет арены СКА в Петербурге впервые представили публике

Макет арены СКА привезли во Владивосток. Фото: ООО "СКА Арена".

Макет будущей хоккейной арены петербургского СКА впервые представили публике не в виде рисунков, а как макет. Проект фасада был утвержден только нынешним летом, при этом стадион уже активно строиться - сдать его должны к чемпионату мира по хоккею 2023 года.

- Проект строительства СКА Арены реализуется в рамках заключенного концессионного соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена». Новая ледовая арена появится в Московском районе к Чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года и станет главной площадкой мирового турнира. - сообщает пресс-служба ООО «СКА Арена».

Проект вместе с макетом будущего стадиона был представлен на Восточном экономическом форуме, который в эти дни проходит во Владивостоке. Причем обсуждали его на сессии по российско-китайскому сотрудничеству - компания Huawei Technologies станет партнером «СКА Арены» в области обеспечения видеонаблюдения и внедрения систем безопасности на объекте.

Напомним, что арена СКА будет построена на месте СКК «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина.