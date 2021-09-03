Дожди и холодный ветер ждут Ленобласть 4 сентября

Дожди и холод ждут Ленобласть 4 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителей Ленинградской области ждут прохладные выходные. МЧС региона предупредило о том, что 4 сентября 2021 года, в области пройдут дожди, а ветер будет холодный, северных направлений. Выезд на шашлыки и по грибы будет уже не таким комфортным, как летом.

- 4 сентября в Ленобласти будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, ветер будет северо-западный, северный до 7-12 метров в секунду, - рассказали в региональном МЧС.

Ночью в области похолодает до плюс 2-7 градусов, днем ожидается около 7-12 градусов тепла.

В воскресенье погода будет такой же, даже на градус прохладнее: ночью плюс 3-8 градусов, днем плюс 6-11 градусов.

Напомним, что в ночь на понедельник в области ударят заморозки. Температура опустится до минус 1-3 градусов.