Автомобильный апокалипсис произошел на круговой на Софийской в Петербурге

Автомобили встали в жесткую пробку на круговой на Софийской Фото: СОЦСЕТИ

На круговом движении на Софийской и проспекте Славы в Санкт-Петербурге автомобильный апокалипсис. Девятибалльная пробка собралась в пять часов вечера 3 сентября 2021 года. На это пожаловались автомобилисты в социальной сети.

- Апокалипсис! Происходит на круговом Софийской и проспекта Славы. Причина этому, периодическое отключение светофоров, - рассказали владельцы авто, застрявшие в пробке.

- Стоим в автобусе на Елизаровской 20 минут на одном месте, - пожаловалась другая петербурженка.

Транспорт стоит сразу на нескольких дорогах вокруг. Автомобилисты ругаются, что дело не только в сломанных светофорах, но и людском эгоизме.

- В ПДД четко прописано что нельзя выезжать на перекрёсток если впереди затор. Что бы как раз не перекрывать дорогу перекрестному движению. Но нет же каждый дегенерат побыстрее проскочить хочет.

Напомним, что Петербург сковали пробки в 9 баллов.