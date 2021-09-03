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Происшествия3 сентября 2021 17:19

Полиция задержала парня, выстрелившего в лицо соседки из-за уборки квартиры в Петербурге

Уголовное дело еще не возбуждено
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Полиция Невского района задержала мужчину, который выстрелил в свою соседку

Полиция Невского района задержала мужчину, который выстрелил в свою соседку

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала парня, выстрелившего в лицо соседке из-за уборки квартиры. Инцидент произошел около 2 часов ночи 3 сентября 2021 года. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- По адресу Октябрьская набережная, дом 64, 21-летний мужчина, поспорил со своей 19-летней соседкой по поводу уборки квартиры, потом вышел в коридор и взял принадлежащей третьему лицу пистолет «Оса», который лежал в открытом доступе и выстрелил девушке в лицо, после чего вызвал полицию и скорую помощь, - рассказали в полиции.

Девушка с огнестрельным ранением и в тяжелом состоянии попала в больницу. Известно, что у нее открытый перелом верхней челюсти. Сейчас она находится в реанимации.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.