Беглов подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей петербургским педагогам

Губернатор Петербурга подписал постановление о выплатах педагогам Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 3 сентября 2021 года, губернатор Александр Беглов подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей педагогам. Деньги преподавателям поступят в течение трех недель, уточнили в Смольном.

- В непростых условиях коронавирусных ограничений педагоги не только проводили занятия в группах, классах, лабораториях, мастерских. Они записывали онлайн уроки, консультировали, готовили детей к участию в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. В детских садах продолжали работать дежурные группы. Самоотверженная работа педагогов позволила в прошлом учебном году избежать тотального перехода на дистанционное обучение, - отметил градоначальник.

Выплаты получат учителя, школьные психологи, воспитатели в детских садах, работники школьных библиотек и матера производственного обучения в учреждениях профессионального образования. Также выплаты полагается тем, кто работают с детьми в спортивных школах, центрах физической культуры и спорта, центрах содействия семейному воспитанию, психоневрологических интернатах, центрах социальной помощи семье и детям, подростково-молодежных клубах.

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