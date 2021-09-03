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Происшествия3 сентября 2021 18:10

За смерть посетителя в парке аттракционов в Петербурге ответит 20-летняя сотрудница

Во время катания на «Бустере» погиб 22-летний парень
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Теперь срок грозит оператору парка развлечений.

Теперь срок грозит оператору парка развлечений.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петроградский районный суд Петербурга будет рассматривать дело, фигуранткой которого является 20-летняя сотрудница парка аттракционов. Как сообщает пресс-служба районный прокуратуры, девушку обвиняют в причинении смерти неосторожности на работе. По версии следствия, 6 июня 2021 года в парке развлечений погиб 22-летний посетитель, катаясь на аттракционе «Бустер».

- В результате молодой человек получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в больнице, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Теперь срок грозит оператору парка развлечений. Данная статья предусматривает три года ограничения свободы или принудительные работы, а также запрет заниматься определенной деятельностью.