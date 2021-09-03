Платную парковку в центре Петербурга обозначат синей разметкой

В центре Петербурга начали наносить разметку под места для платной парковки / Фото: Комитет по транспорту

В Санкт-Петербурге продолжают расширять зону платной парковки. Специалисты СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» приступили к подготовке обустройства новых платных зон. Для этого они наносят разметку синего цвета, рассказали 3 сентября 2021 года в комитете по транспорту.

- Специалисты приступили к работе по нанесению дорожной разметки синего цвета на улицах, где запланировано введение платной парковки, - пояснили в Смольном.

Сегодня в центре Петербурга платная парковка обустроена на 28 улицах. До конца года платные зоны введут еще на 71 улицах центра города. Здесь будет обустроено более пяти тысяч парковочных мест.

Напомним, что с лета в Петербурге также начали действовать новые правила парковки во дворах. За это предусмотрены серьезные штрафы.