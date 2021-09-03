12 млн рублей нашли в доме чиновника Госстройнадзора Ленобласти, обвиняемого во взятке

В Ленобласти задержали очередного чиновника Госстройнадзора по обвинению во взятке. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Следователи обнаружили более 12 миллионов рублей в доме чиновника из Госстройнадзора Ленобласти. В отношении мужчины, работающего главным специалистом отдела надзора за строительством зданий, возбудили уголовное дело. Но сознался он только в получении 170 тысяч рублей от некоего предпринимателя, которому пообещал ускорить проверку капремонта и быстро расписаться в документе, свидетельствующем о соответствии построенного объекта всем нормам.

Обвиняемый сознался, что получил в качестве взятки только 170 тысяч рублей из найденных 12 миллионов. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

- Проектировщик компании передал должностному лицо взятку через посредника. В ближайшее время судом обвиняемому изберут меру пресечения. По месту жительства мужчины изъяты более 12 млн рублей и документация, представляющая интерес для следствия, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Взяточнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Любопытно, что минувшим летом замглавы Госстройнадзора Ленобласти тоже сознался во взятке.