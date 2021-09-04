Дворцовый мост развели под аккомпанементы джаза в рамках фестиваля Довлатова

В Петербурге развели Дворцовый мост под джаз ко дню рождения Сергея Довлатова. Фото: Лилия КОЗЛОВА

В Санкт-Петербурге развели Дворцовый мост под аккомпанементы джаза в ночь с 3 на 4 сентября. Событие приурочили к 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова, проживавшего до эмиграции в Ленинграде.

Посмотреть на событие пришло много людей. Фото: Лилия КОЗЛОВА

В эти дни в Северной столице проходит фестиваль «День Д», включающий в себя море экскурсий, лекций, квестов и культурных встреч. Например, у памятника Сергею Донатовичу на улице Рубинштейна накануне установили стальную пластину в форме его маленькой собачки Глаши. Но самый ажиотаж был, конечно, на разводке главной переправы Петербурга, видеотрансляцию с которой вела «Комсомолка».

Любимый джаз Довлатова играл во время разводки и немного после. Фото: Лилия КОЗЛОВА

- На набережной выстроились, рискну предположить, несколько сотен человек. Вероятно, не все из них знали, почему сегодня играет джаз, но атмосфера все равно была очень уютная, - рассказывает с места корреспондентка «КП-Петербург».