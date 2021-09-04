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Здоровье4 сентября 2021 13:24

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге в полтора раза превысил норму

За сутки в городе заболели 1494 человека
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Заболеваемость в Петербурге опять пошла в рост.

Заболеваемость в Петербурге опять пошла в рост.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С приходом осени в Петербурге снова начала расти заболеваемость коронавирусом. Так, по состоянию на утро 4 сентября, коэффициент распространения ковида в городе почти в полтора раза превысил установленный Миндзравом норматив.

- Коэффициент распространения инфекции (по данным Роспотребнадзора) составляет 1,47 при норме не более 1, - говорится в ежедневной информационной справке, распространяемой пресс-службой Смольного.

Также, по данным Роспотребнадзора, за сутки в городе заболело 1494 человека, выздоровели 1228 пациентов, а скончались 35 больных.

Всего на лечении в стационарах с ковидом и пневмониями находятся 3522 человека, из них 343 лежат в реанимации, а 135 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Поступило в стационары 243 пациента, выписано - 278. Развернуто инфекционных коек - 5163, из них более 31% -свободны.

Активность на улицах составляет 98%, то есть практически как в обычное допандемийное время.