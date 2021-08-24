Четвертая волна близко. Комздрав спрогнозировал «всплеск» заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Четвертая волна коронавируса накроет Петербург уже осенью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга заявили о возможном «всплеске» заболеваемости коронавирусом, который произойдет осенью. Причиной станет как сезонный приход простудных вирусов, так и падение объемов вакцинации.

- Еще недавно мы делали больше 20 000 первичных прививок и примерно столько же вторым компонентом - около 18 000 на пике. А теперь все упало - мы делаем около 10 000 и того и другого. Сейчас есть последняя возможность запрыгнуть в уходящий поезд. Иначе будет поздно - начнется четвертная волна, - рассказал «КП-Петербург» заместитель председателя Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Мотовилов.

По словам чиновника, в городе в свободном доступе есть полмиллиона доз вакцины, развернута одна из самых широких в России сетей прививочных пунктов – 165, однако, желающих сделать прививку «очень мало».

По словам специалистов, четвертая волна ковида может накрыть Петербург где-то в середине сентября, когда скажется эффект окончания летнего сезона и начала учебного года. В город вернутся дачники, отпускники, приедут иногородние студенты. Многие – из регионов, где ситуация в распространением коронавируса не слишком благополучная. А отдыхавшие за границей горожане могут привезти новые штаммы вируса, которые подхлестнут рост заболеваемости.

При этом власти города не строят иллюзий. Как отметил представитель Комздрава, город готов к четвертой волне. Но, конечно, ее хотелось бы избежать или минимизировать последствия.

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