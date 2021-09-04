Полиция начала проверку после ДТП с машиной скорой помощи в Киришах, где пострадали четыре человека

В ДТП со скорой пострадали четыре человека. Фото: vk.com/dtp47rus

Четыре человека, в том числе пациент, серьезно пострадали в ДТП со с машиной скорой помощи, которое произошло утром 4 сентября в Киришах. На перекрестке проспекта Героев и улицы Энергетиков медицинский автомобиль столкнулся с кроссовером «Рено» и, вылетев на тротуар, перевернулся набок.

- 4 сентября 2021 года около 7:30 произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и автомобиля «Рено Каптюр». В результате ДТП 61-летний водитель «Рено» госпитализирован в тяжелом состоянии. 67-летний врач и 43-летняя медсестра госпитализированы в удовлетворительном состояний. 77-летняя женщина-пациент находившаяся в медицинской машине, госпитализирована в состоянии средней тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия работают инспекторы ГИБДД. По факту аварии с пострадавшими проводится проверка. Дальнейшие решения будут приняты по ее результатам.