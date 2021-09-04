Полиция поймала грабителя, унесшего 1,5 миллиона из банка в Кудрово

Грабителя с гранатой поймали петербургские сыщики. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские сыщики поймали налетчика, который два дня назад пришел в отделение крупного банка в Кудрово и, показав кассиру пистолет, попросил отдать ему все деньги. А чтобы девушка не надеялась на пуленепробиваемое стекло, мужчина достал гранату. Добычей злоумышленника стали около 1,5 миллионов рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий 4 сентября полицейскими задержан подозреваемый в совершении ограбления. Им оказался 56-летний житель Новгородской области., - сообщает пресс-служба Главка.

Сейчас мужчина помещен в изолятор временного содержания, в ближайшее время ему изберут меру пресечения до суда. По статье за разбой, совершенный в особо крупном размере, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.