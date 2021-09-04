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Авто4 сентября 2021 20:04

Стоянку ограничат на 71 улице в центре Петербурга с 20 сентября для обустройства зоны платной парковки

Планами поделился Комитет по транспорту
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Зона платной парковки расширится на 71 улицу до конца года.

Зона платной парковки расширится на 71 улицу до конца года.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский Комитет по транспорту еще раз напомнил о скором расширении зоны платной парковки в центре города. Количество улиц, где машину можно будет оставить только за деньги, вырастет в два с лишним раза. И это еще цветочки.

- На сегодняшний день в зону платной парковки входят 28 улиц. До конца 2021 года этот перечень пополнит еще 71 улица Центрального района. Здесь будет обустроено более пяти тысяч парковочных мест, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Но чтобы сделать парковку, надо разметить места на асфальте (для платной стоянки разметка синего цвета). Поэтому с с 20 сентября на тех самых улицах Центрального района вводится частичный или полный запрет остановки и стоянки автотранспорта.

Полный список адресов можно узнать на сайте Городского центра управления парковками.

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