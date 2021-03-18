В центре Санкт-Петербурга до конца 2021 года появится еще 71 платная парковка

В Санкт-Петербурге увеличат зону платной парковки до конца 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Центральном районе Санкт-Петербурга до конца 2021 года хотят сделать еще 71 платную парковку. По планам количество таких стоянок увеличится минимум в два раза. Об этом «Комсомолке» рассказали ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга. Список точных адресов «КП» пообещали предоставить позже.

- Мы планируем увеличить количество платных парковочных мест в Центральном районе города на 71 улице, ограниченных Невским проспектом, Воскресенской и Синопской набережной, а также набережной реки Фонтанки. Это перечень улиц из утвержденного постановлением Правительства СПб от 03.09.2014, номер 837 Адресного перечня платных парковок в СПб, - сообщили в ГКУ ГЦУП.

Добавим, что по планам Смольного в 2022 году зона платной парковки охватит практически весь центр Северной столицы. Кроме этого такие же стоянки для авто могут появиться на Васильевском острове и в ряде других районов.