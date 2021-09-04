В администрации центрального района объяснили, почему организаторов фестиваля «День Д» задержала полиция

С 3 по 5 сентября в Петербурге проходит фестиваль в честь Сергея Довлатова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В администрации Центрального района Петербурга прокомментировали скандальную ситуацию с задержанием одного из организаторов Довлатовского фестиваля «День Д», который в эти дни проходит в Петербурге. Все произошло в сквере на Загородном, 17, где у «открытого микрофона» должны были читать произведения писателя.

- Мероприятие на Загородном, 17, действительно не было согласовано. Организаторы не направляли в адрес администрации никаких документов по поводу его проведения. По предварительным данным, мероприятие не было согласовано также ни с одним профильным комитетом, - говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Там также отметили, что другое мероприятие, на Загородном, 38, согласование не прошло из-за поздних сроков подачи документов.

Напомним, что сам фестиваль изначально одобрение властей получил. В ночь на 4 сентября даже Дворцовый мост развели по джазовую музыку, которую любил писатель. В этом году Сергею Довлатову исполнилось бы 80 лет.