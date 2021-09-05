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Общество5 сентября 2021 1:02

Синоптики гидрометцентра рассказали, какой будет погода на 5 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге

Синоптики гидрометцентра рассказали, какой будет погода на 5 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В воскресенье в Петербурге будет не слишком тепло.

В воскресенье в Петербурге будет не слишком тепло.

На календаре еще только начало осени, а на дворе уже очень зябко. В городе температура падает на глазах, а в области и вовсе обещают первые заморозки. «Комсомольская правда» узнала, какой Погода на 5 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге.

- В воскресенье в Петербурге ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный умеренный. Температура воздуха ночью составит +4...+6, днем +10...+12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться и составит 759 мм ртутного столба, что близко к норме, - сообщает городско гидрометцентр.

В понедельник в Северной столице погода окажется почти такой же, но с небольшими дождями. А вот со вторника, вероятно, немного потеплеет. До +15 днем, но все также с осадками.