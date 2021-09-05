Жителей Петербурга предупредили о холодном и пасмурном воскресенье

Ждать тепла в ближайшие дни не нужно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первое воскресенье осени в Санкт-Петербурге ожидается холодным. При этом синоптики сообщили об отсутствии дождей в течение дня 5 сентября 2021 года. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии», в первой половине дня будет пасмурно и облачно.

- Температура ночью составит +4,+6 градусов, днём не превысит +10 и +12 градусов. Ветер с севера и северо-запада со скоростью 6–11 м/с, - рассказали синоптики.

Таким же прохладным останется и понедельник, 6 сентября в городе на Неве температура днем не будет превышать +14 градусов. Осадков также не прогнозируют.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, как работает самая старейшая метеослужба в стране в интервью «Комсомольской правде».