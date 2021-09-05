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Происшествия5 сентября 2021 13:12

Прокуратура начала проверку после столкновения двух теплоходов с туристами в Петербурге

Пассажиры, которые были на борту, не пострадали
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено пресс-службой Северо-Западной транспортной прокуратурой

Фото: предоставлено пресс-службой Северо-Западной транспортной прокуратурой

Северо-Западная транспортная прокуратура после столкновения двух теплоходов в Санкт-Петербурге организовала проверку. На акватории Невы ночью 5 сентября 2021 года случилась авария «Гулливера» и «Дунаевского» с туристами на борту.

- Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, вызовет капитанов теплохода для объяснений, при наличии оснований примет меры. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры, - рассказали в пресс-службе ведомстве.

На борту теплоходов было 51 пассажир, никто из них не пострадал. Людей высадили у Петропавловской крепости.