Александр Бастрыкин поручил провести проверку после драки фанатов «Зенита» в Твери

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Глава СКР взял на контроль дело драки футбольных фанатов «Зенита» и Спартака». Александр Бастрыкин поручил провести проверку после потасовки между болельщиками в Тверской области.

- Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тверской области Кизимову А.А. провести процессуальную проверку на предмет возможного оказания сопротивления сотрудникам полиции, находившимся при исполнении служебных обязанностей, и дать объективную правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего, - сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Напомним, выезд петербургских болельщиков «Зенита» в Тверь закончилась массовой потасовкой с фанатами московского «Спартака». В побоище на одной из улиц города участвовало несколько десятков человек.

Судя по видео, пострадавших в драке было около десятка, однако, по фанатской традиции, заявлений в полицию подано не было. К врачам обратился лишь один из побитых.