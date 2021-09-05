«Лахта Цент» засияет праздничной подсветкой в честь Дня нефтяника

Увидеть световое шоу у Финского залива можно в понедельник ночью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подсветка 5 сентября у «Лахта Центра» будет праздничной. Небоскреб загорится яркими огнями в честь Дня нефтяника. Об этом сообщается на официальной странице комплекса в соцсети Instagram. Увидеть световое шоу можно в ночь с воскресенья на понедельник.

- Света, тепла и уюта, процветания и благополучия родному городу и всем петербуржцам, - объявили они в соцсетях.

Ранее «Комсомольская правда» показала, как будет выглядеть парк 300-летия после реконструкции в 2023 году.