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Общество5 сентября 2021 18:15

«Лахта Цент» засияет праздничной подсветкой в честь Дня нефтяника

Небоскреб подсветят 5 сентября 2021 года
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Увидеть световое шоу у Финского залива можно в понедельник ночью.

Увидеть световое шоу у Финского залива можно в понедельник ночью.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подсветка 5 сентября у «Лахта Центра» будет праздничной. Небоскреб загорится яркими огнями в честь Дня нефтяника. Об этом сообщается на официальной странице комплекса в соцсети Instagram. Увидеть световое шоу можно в ночь с воскресенья на понедельник.

- Света, тепла и уюта, процветания и благополучия родному городу и всем петербуржцам, - объявили они в соцсетях.

Ранее «Комсомольская правда» показала, как будет выглядеть парк 300-летия после реконструкции в 2023 году.