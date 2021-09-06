Тепло и дожди придут в Петербург 6 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге наконец-то потеплеет. Осень в городе началась с резкого похолодания, однако в понедельник, 6 сентября 2021 года, в Северной столице температура воздуха поднимется, но придут и дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- На погоду Северной столицы окажет влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Облаков в небе станет больше, местами пройдут небольшие дожди и немного потеплеет, - рассказал синоптик.

Так, днем в Петербурге температура воздуха поднимется до плюс 14-16 градусов, по Ленинградской области ожидается до плюс 12-17 градусов. Ветер будет западный 3-8 метров в секунду.

Напомним, что теплеть в Петербурге будет на протяжении всей недели, а к выходным и вовсе воздух прогреется до 20 градусов тепла.