Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года: Резко потеплеет к выходным

Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень в Северной столице началась очень холодно, словно аномально жаркого лета и не было. Однако, вскоре температура воздуха придет в норму и в городе потеплеет. Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года обещает быть более мягкой, а к выходным в городе снова можно будет ходить без теплых курток и шарфов. Рассказываем, что нас ждет.

- На неделе начнется улучшение погоды. Температура начнет повышаться и войдет в свои нормальные для этого периода значения. В основном днем будет около 15-17 градусов тепла, - рассказал "КП-Петербург" метеоролог Юрий Куткевич.

Согласно Гидромету, в понедельник, 6 сентября, в Петербурге будет около 13-15 градусов тепла и небольшие дожди. С каждым днем температура воздуха будет немного подниматься, 7 сентября до плюс 16 градусов, 8 сентября до плюс 17 градусов. Правда, на протяжении всей недели, кроме пятницы, ожидаются небольшие дожди.

10 сентября в Петербург заглянет солнце и будет сухо, а вот к выходным температура воздуха может прогреться до 20 градусов. Возможно, это станет началом долгожданного бабьего лета.

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