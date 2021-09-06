31-летнего мужчину задержали за поджог двери администрации Московского района Петербурга

Поджигателя двери администрации Московского района задержали Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция задержала мужчину, который совершил поджог двери администрации Московского района в Санкт-Петербурге. Им оказался 31-летний житель Ленинградской области с судимостями за плечами. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Ночью в полицию поступило сообщение о том, что мужчина пытается поджечь дверь в здании администрации Московского района. Он облил горючей жидкостью дверь и поджег ее, после того как жидкость выгорела, следов термического воздействия на двери не обнаружено, - рассказал источник.

Подозреваемого задержали практически сразу у дома 139 по Московскому проспекту. им оказался житель города Сланцы Ленобласти. На него составили административный протокол, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Причины поджога пока неизвестны. Ранее задержанный трижды был судим за грабежи.