Фото обгоревших дверей администрации Московского района показали в суде

Суд показал обгоревшие двери администрации Московского района Петербурга / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга показала фотографии обгоревшей двери администрации Московского района. Напомним, что поджог совершил 31-летний житель Ленобласти в ночь на 6 сентября 2021 года. Пострадавших в результате возгорания нет.

- 6 сентября мужчина, облил горючей жидкостью дверь в здание администрации Московского района и поджег ее, после того как жидкость выгорела, следов термического воздействия на двери не осталось, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поджигателя задержали и доставили в полицию / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Поджигателя задержали спустя несколько минут после ЧП у дома 139/1 по Московскому проспекту. Им оказался 31-летний ранее судимый за грабежи мужчина. В момент задержания он был в состоянии наркотического опьянения.

Установлено, что мужчина стоит на учете в специализированном учреждении. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о его госпитализации.